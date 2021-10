Ahogy megírtuk, tragikus alutóbalesetben hunyt el a Sztárban sztár leszek! énekese, Csontos Karina. A 16 éves lány bennégett az autóban, amiről sokkoló fotók is előkerültek. Most az is kiderült, hogy egy fiatal focista lány, Krupka Szabina is meghalt a balesetben.