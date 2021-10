Tragikus baleset történt a múlt héten Alec Baldwin filmjének forgatásán: a színész egy kellékfegyverrel lőtte le az operatőrét. A 42 éves Halyna Hutchins Ukrajnában született és hihetetlenül nagy tehetségnek számított a szakmájában. Ő volt az egyike annak a nyolc női operatőrnek, akiket a 21st Century Fox 2018-ban a szakma legjobbjainak választott.

Az elhunyt operatőr férjével és fiával a tragédia után találkozott is a színész, akiről kiderült, hogy akár börtön is várhat rá, hiszen a legfontosabb szabályt szegte meg a lövés leadása során. Alec Baldwin felesége, Hilaria most először szólalt meg a tragédia óta: Instagram-oldalán fejezte ki együttérzését.

"Együttérzek Halyna férjével, fiával, a családjukkal és a szeretteikkel. És Aleckel is. Azt szokták mondani, »nincsenek szavak«, mert lehetetlen kifejezni azt a sokkot és szívfájdalmat, amit egy ilyen tragikus esemény okoz" - írta Hilaria.