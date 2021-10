Magas oltottsági arány mellett is szükségesek a koronavírus-járvány elleni óvintézkedések - közölték új vizsgálataik alapján brit kutatók.

"Továbbra is fontosak a vírus terjedésének megakadályozására hozott intézkedések, például a maszkviselés, a távolságtartás és a tesztelés folyamatos betartása a beoltott embereknél is" - írja a Lancet Infectious Diseases című tudományos lapban megjelent tanulmány társszerzője, Anika Singanayagam, a londoni Imperial College munkatársa.

A vizsgálat során a brit szakértők 621 olyan ember adatait elemezték, akik 2020 szeptembere és 2021 szeptembere között megfertőződtek koronavírussal és enyhe tüneteket produkáltak vagy tünetmentesek voltak. Naponta végzett PCR-tesztekkel a tudósok elemezni tudták, milyen hosszan voltak a résztvevők fertőzőképesek és milyen magas volt a vírusterheltségük. Ezáltal kiderült: a teljesen beoltottak esetében is van még bizonyos mértékű kockázata annak, hogy megfertőződnek a vírus delta variánsával és háztartásuk többi tagját is megfertőzik.

Vírusterheltségük mértéke hasonló volt időnként az oltatlan fertőzöttekéhez. A velük egy háztartásban élő oltatlanok 38 százaléka, az oltottak 25 százaléka kapta el tőlük a fertőzést.





A tanulmány szerzői szerint az eredmények magyarázattal szolgálnak arra, miért okozhat az erősen fertőző delta variáns a Nagy-Britanniához hasonlóan magas átoltottságú országokban is magas fertőzöttségi adatokat.

"Eredményeinkből kiderül, hogy maga az oltás nem elég, hogy megvédje az embereket a delta variánssal való megfertőződéstől és megakadályozza, hogy az a háztartásukon belül tovább terjedjen" - írja Ajit Lalvani vezető szerző, a londoni Imperial College munkatársa.

Kimutatták emellett, hogy az oltottak immunitása már néhány hónap múlva csökken. A kutatók ezért javasolják a még oltatlanoknak, hogy sürgősen vegyék fel az oltást, az oltottaknak pedig, hogy oltassák be magukat a hatáserősítő (booster) oltással.



A kutatók elismerik: tanulmányuk gyengéje, hogy a résztvevők már tünetekkel rendelkezők voltak, akiket ezért a brit tesztelési rendszerben fertőzöttként azonosítottak. Nem kizárható, hogy háztartásukban már volt felfedezetlen, tünetmentes fertőzés is.