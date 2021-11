A beoltottak száma 5 962 878 fő, közülük 5 744 219 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 274 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. 6268 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 885 360 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 31 101 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 803 151 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 51 108 főre emelkedett. 3366 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 349-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében a kormány újabb védelmi intézkedésekről döntött. Ismét kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, az átoltottság növelése érdekében a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak, a korábban beoltottakat pedig a harmadik oltás felvételére kérjük.

A kormány a harmadik oltás felvételére biztatja a korábban beoltottakat. Erről a regisztráltak emailt is kapnak, amelyben felhívjuk az oltottak figyelmét, hogy a védőoltás után kialakuló védettség néhány hónap elteltével gyengülhet. Javasoljuk, hogy aki elmúlt 18 éves, és már több mint 4 hónapja vette fel korábbi oltását, jelentkezzen az ismétlő harmadik oltásra is. Ennek beadását a háziorvostól lehet kérni, emellett az interneten is lehet időpontot foglalni valamely kórházi oltópontra.

Az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérjük őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb.

A beoltottak kevesebb mint 1%-a betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.