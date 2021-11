Néhány nappal ezelőtt jelentette be Rácz Jenő és Gyuricza Dóra, hogy első közös gyermeküket várják. A pár azóta már meg is tartotta a kisbaba nemének leleplező buliját, vagyis számukra is a barátaik és a családjuk előtt derült ki, hogy kilányuk vagy kisfiuk lesz.

Élő adásban mutatták meg, hogy mi lett az eredmény: rózsaszín lufik szálltak fel, vagyis kislányuk lesz, amit mindketten kitörő örömmel fogadtak.