Új szerelmet talált a börtönben ülő Fekete Dávid felesége, Regina. A nő csupán néhány hónapja ismerkedett meg új párjával, Márkkal, de már a nyilvánosság előtt is vállalják kapcsolatukat.

A Megasztár egykori döntősének, Fekete Dávidnak a felesége, Regina már csak arra vár, hogy férjével hivatalosan is külön utakon tudják folytatni életüket.

Néhány hónapja tart már a kapcsolatom Márkkal, akivel nagyon boldogok vagyunk. Úgy érzem, a múltat annak ellenére is sikerült lezárnom magamban, hogy Dáviddal még sajnos vannak közös fonalak. Ezeket el kell majd vágnunk, de nyilván ő mindig a gyermekeim apja marad. - olvasható az Origón.

Regina ügyvédjével arra törekszik, hogy férje továbbra is gyermekei életének szerves része maradjon, hiszen ő kiváló apja a gyerekeknek, elmondása szerint imádja őket. A párjának, Márknak is született az előző kapcsolatából egy kislánya: amikor velük vannak, úgy érzi, hogy hatalmas a családjuk. Arról is beszélt Regina, hogy nehezebbnek gondolta az újrakezdést, de Márk minden nehézségen átsegíti őt.