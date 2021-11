Szén-monoxid-mérgezés miatt riasztották a fővárosi hivatásos és a fóti önkéntes tűzoltókat pénteken reggel Dunakeszire, a Kossuth közbe. A tűzoltók két, a földön fekvő embert találtak a társasházi lakásban, kihozták őket, de sajnos már nem lehetett rajtuk segíteni, a helyszínen életüket vesztették. A lakásban egy gázkonvektor működött, a tűzoltók szén-monoxid-koncentrációt mértek az ingatlanban. A szomszédos lakásba is átszivárgott a szén-monoxid, itt három felnőtt és egy gyermek könnyebben megsérült.

A mostanihoz hasonló esetek elkerülése érdekében gondoskodni kell a lakás rendszeres szellőzéséről. Egy köbméter földgáz elégetéséhez megközelítőleg tíz köbméter levegő szükséges. A mérgező gáz akkor fejlődik ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a helyiség levegőjét az égéshez, és nem biztosított a levegő-utánpótlás.

Emellett az egyéb épületgépészeti berendezéseket is figyelembe kell venni a kazán üzemeltetése során, mert ezek is a lakás levegőjét használják, így a páraelszívó, a motoros szagelszívó ventilátor, valamint a szárítós mosógép is.

A katasztrófavédelemhez a szén-monoxid miatt érkező segélyhívások évről évre növekvő számából jól látszik, hogy egyre többen használnak szén-monoxid-érzékelőt Magyarországon. Érzékelőt csak megbízható forrásból, műszaki cikkeket forgalmazó üzletben szabad vásárolni. Vásárlásnál keressék a magyar nyelvű használati utasítással rendelkező és megfelelő minőségű készülékeket. Az ajánlott készülékek listája a katasztrófavédelem honlapján elérhető.