Egyszerű, hétköznapi tevékenység közben érte baleset Sáfrány Emesét: az égőt akarta kicserélni, de leesett és annyira beütötte az állát, hogy az fel is szakadt.

"Leestem ágyról égőcserélés közben, és az asztal sarka felszakította az állam, fel is szakadt, nem is kicsit: az izmot is össze kellett varrni. A sok vérvesztés miatt többször elájultam. Összevarrtak, beszélni, enni nem nagyon tudok, de a kisfiammal már itthon vagyok" - mondta a Blikknek.