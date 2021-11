Tóth Andi énekesnőt a Dancing with the Stars első adása óta a legtehetségesebb sztárnak tartja nemcsak a zsűri, de a nézők is. Szombati produkciójuknál viszont mindenki hiányolta a tőlük megszokott extrát, pluszt, így a kiesés szélére kerültek. A közönség megmentette a párost, így láthatjuk őket a döntő estéjén is.

Az fiatal, lázadó énekesnő leírhatatlanul boldog, hogy folytathatja a versenyt, és hogy a héten még utoljára elkápráztathatja a közönséget tánctudásával. Közösségi oldalán is megköszönte rajongóinak a felé áradó sok-sok kedvességet és szeretetet, amit hétről hétre kap tőlük.