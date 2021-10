Tüzes és dögös produkciót mutatott be Tóth Andi a Dancing with the Stars parkettjén, még a ruha is lekerült róla.

Tóth Andi hétről hétre bizonyítja, hogy milyen elképesztően tehetséges táncosként is; ez a Dancing with the Stars legutóbbi adásában sem volt másként. Ez a produkciója ráadásul meglehetősen dögösre és tüzesre is sikeredett, hiszen vad dominaként lépett színpadra, a tánc egy pontján pedig egy felesleges ruhadarabtól is megszabadult, így tánctudása mellett a lábait és a kerek hátsóját is megcsodálhatták az emberek.