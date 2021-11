Várkonyi Andrea és Mészáros Lőronc sokáig titkolták kapcsolatukat, azt már csak akkor vállalták fel, amikor az egész ország tudta, hogy egy párt alkotnak. Idén szeptemberben ki is mondták a boldogító igent, de kapcsolatukról nem sokat beszéltek. Ezért is meglepő az az őszinteség, amivel Várkonyi Andrea új könyvében lehet találkozni. Az És ezt lehet? Jogod van jól lenni című könyvben sok mindent elárult, példáult arról, milyen intim és bensőséges a házasságuk, de arról is vallott, számára mi a legfontosabb egy férfiban.

"A minőségi párkapcsolat az én felfogásom szerint az, amelyik minden értelemben kielégítő tud lenni. Én azt a férfit keresem, aki nemcsak a szerelmem, hanem barát is, szexpartner is, társ is. (...) Az én szememben a férfiasságba beletartozik az is, hogy az illető valamit elért az élete során, saját karrierje, egzisztenciája van. Itt nem a forintok számítanak, hanem hogy valamit kezd az életével. Egy férfihoz számomra a hatalom is hozzátartozik. Nem politikai hatalom, hanem az, hogy a pályáján nem a ranglétra alján áll, hanem fel tud mutatni valamit, amit elért, kiharcolt, saját érdemei, tudása, képzettsége alapján" - idézi a Blikk.