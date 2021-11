Tudósok és orvosok szinte egy emberként kommunikálják, hogy a koronavírus elleni védekezés leghatékonyabb fegyvere a vakcina. Ennek ellenére vannak, akik nem veszik fel az oltást, mert félnek a mellékhatásoktól. Most néhány sztár arról vallott, hogy ők miért döntöttek amellett, hogy az emlékeztető adagot is beadatják maguknak.

Németh Kristóf színész arról mesélt, hogy igaz: enyhe tünetekkel vészelte át a fertőzést, de tervezi a harmadik oltás beadatását.

"Az extrém fáradtságérzeten túl egyéb tünetem nem volt szerencsére. Ez is csak véletlenül derült ki, mivel a munkám miatt rendszeresen tesztelnek (...) A harmadik oltást is tervezem, de még nem szükséges, mivel a két első oltás mellett a betegségen is átestem. De amint lehet, beadatom. A 74 éves édesanyám és a 14 éves nagyfiam is az elsők között jelentkezett az oltásokra, ahogy a feleségem is. November nálunk a születésnapok hónapja, nem akartunk lemondani a találkozásokról, ölelésekről" - nyilatkozta Németh Kristóf.

Schobert Norbi már két oltást megkapott, de a harmadiktól sem zárkózik el:

"Rékával együtt oltáspártiak vagyunk, hiszen csak ezzel kaphattuk vissza az életünket, védettségi igazolvány nélkül nem tudtunk volna munkát vállalni, órákat tartani, táboroztatni. Ha ilyen sok szakember azt mondja, hogy oltassuk be magunkat, akkor érdemes rájuk hallgatni" – nyilatkozta.

A Sztárban sztár leszek! zsűritagja, Tóth Gabi, férje és testvére is bejelentették, hogy megkapták a harmadik oltást, melyet Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora adott be nekik.

„Én hiszek abban, hogy a vakcina az egyetlen járható út ahhoz, hogy megvédjük magunkat, a családunkat és egymást, és abban is hiszek, amit az én drága orvosom mondott, hogy ez a kulcs ahhoz, hogy visszakapjuk az életünket"- vallott az énekesnő.