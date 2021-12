Dánia ismét korlátozásokat vezet be a koronavírus terjedésének megfékezésére, különös tekintettel annak új, omikron nevű variánsára - jelentette be szerdán a dán miniszterelnök sajtótájékoztatóján.

Mette Frederiksen szerint az intézkedések magukban foglalják egyebek közt azt, hogy a téli szünet kezdetét előrehozva, már december 15-i hatállyal bezárják az általános iskolákat, péntektől pedig az éttermeket és a bárokat is. Mint mondta, a kormány ezenfelül szorgalmazza a távmunkát és az olyan társasági összejövetelek lemondását, mint például a karácsonyi bulik.

"Még most is az az álláspontunk, hogy lehetséges a dán társadalom kiterjedt részeinek zavartalan működése, köszönhetően a vakcinák nagy támogatottságának" - fogalmazott a kormányfő.

Frederiksen eddig is többször hangsúlyozta, hogy kormány minden tőle telhetőt megtesz a korlátozások visszaállításának elkerülése érdekében, de az újonnan fertőzöttek napi száma drámai mértékben megnövekedett az utóbbi hetekben.



Dánia szeptember 10-én oldotta fel a korábbi korlátozásokat, amit a koppenhágai vezetés egyrészt a beoltottak magas számával, másrészt azzal indokolt, hogy sikerült a járványt megfékezni. A járványadatok egészen október közepéig nem súlyosbodtak, attól kezdve viszont gyorsabban nőtt a fertőzöttek száma. Az ötmillió lakosú országban a járvány kitörése óta 529 210 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 2972-en hunytak el a vírusfertőzés következtében.