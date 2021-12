Évek óta megromlott már a viszony Gáspár Győző és Zsolti között. Az ok főként anyagi természetű, mivel a család vagyonát a fiatalabb Gáspár fivér kezeli. Több kósza kísérletet is tettek már a békülésre, de eddig egyik sem járt sikerrel.

Sokan reménykedtek abban, hogy idén végre egy asztalhoz ül a két Gáspár fivér és elássák a csatabárdot. Győző és Zsolti között azonban úgy tűnik, kibékíthetetlenné vált az ellentét.

Nemhogy egy asztalhoz nem ültünk idén sem, de még csak szót sem váltottunk egymással az ünnepek alatt. Mindezt úgy, hogy csak egy fal választja el az otthonainkat. Igaz, a faluban összefutottunk, de Zsolti a fejét is elfordította, amikor meglátott

– mesélte Győző a Ripost kérdésére.

"Zsolti folyton kamuzik, és mivel nem túl okos, folyton le is bukik. Jaj, Istenem, mi lenne vele, ha nem falaznék neki még mindig egy csomó dologban?!" – tette fel a költői kérdést Gáspár Győző, aki szerint Zsoltinak már az édesapjukat is sikerült elfordítania tőle. "Apánkat is a kezében tartja azzal, hogy minden pénz felett ő rendelkezik."

A showman nehéz időszakon ment keresztül, pánikrohamokkal és depresszióval küzdött, ezért önként vállalta, hogy bevonul a pszichiátriára. A családi gondokra azonban a karácsony sem hozott gyógyírt. Győző ki is fakadt testvérére.