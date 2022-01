Az omikron variáns sokkal fertőzőképesebb, mint a koronavírus korábbi változatai, viszont enyhébb megbetegedést okoz, legalábbis az eddigi tapasztalatok szerint. Rusvai Miklós úgy véli, ezzel a változattal elérhatő a nyájimmunitás.

"Én szerintem már nem jogos az emberek folyamatos szorongása a járvány miatt. Nagy valószínűséggel, ha igazak a hírek – márpedig eddig semmi nem cáfolja –, az omikronnak alacsonyabb a megbetegítő képessége, ugyanakkor az biztos, hogy a fertőzőképessége nagyobb. Tehát ez a vírus az, ami ha átfertőzi a lakosságot, akkor enyhe tünetek mellett, és az egészségügy jelentős terhelése nélkül immunizálja majd azokat is, akik nem oltották be magukat. Úgy vélem, nyárra kialakul az úgy nevezett nyájimmunitás, azaz a lakossági immunitás, amit már nagyon régóta szeretnénk, mivel addig a terjedő vírus gyakorlatilag mindenkit képes megfertőzni. Az oltatlanokat immunizálja, az oltottakban pedig anélkül, hogy bármilyen betegséget okozna, egy újabb immunlökést ad, és ezáltal fokozza az immunválaszukat. Akár az is lehetne mindenki újévi kívánsága, hogy a harmadik oltás után, már immunisan elkapja az omikront! Én mindenképpen ezt szeretném, így nyárra meglehet az áhított nyájimmunitás" - mondta a Ripostnak.