Horváth Gréta nemrég jelentette be, hogy házassága véget ért: férje kilépett a kapcsolatukból. Azóta esnek ki a csontvázak a szekrényből: több nővel is megcsalhatta Dávid Grétát, aki úgy érzi, soha nem volt még ilyen csalódott.

Összetört és csalódott Horváth Gréta. Nem elég, hogy a férje kilépett a házasságukból, de mostanra kiderült, hogy talán soha nem is volt őszinte hozzá. "Esnek ki a csontvázak a szekrényből" - így fogalmazott Gréta egy posztjában, azóta pedig újabb és újabb hazugságokra derül fény. Nemrég például kiderült, hogy a Dancing with the Stars című műsorból ismert Stana Alexandra lehet a másik nő.

"Sajnos, a férjem annyira nem volt velem korrekt, hogy elém álljon és az igazat a szemembe mondja. Azt, hogy megcsalt és azt, hogy kivel. Amikor elköltözött, könyörögtem, hogy mondja meg az igazságot, és úgy hagyjon itt minket. Akkor egy teljesen más lány nevét mondta nekem. Teljesen más tudatban akart engem és a gyereket itt hagyni" - mondta a Blikknek Horváth Gréta, aki nem tudja megerősíteni, hogy tényleg Stana Alexandráért hagyta-e ott a férje, ugyanis neki még más nevet mondott.

"Én csak ezt tudom, amit ő mondott, de mostanában annyi hazugsága kiderült, hogy fogalmam sincs, mit higgyek" - árulta el, és azt is elmondta, miért szólalt meg most.

"Én világéletemben őszinte voltam és szókimondó, még akkor is, ha az olykor szelet szült. Nem fogok hazudni egy országnak azzal, hogy cinkostárs legyek egy óriási hazugságban" - mondta. Gréta teljesen értetlenül áll a történtek előtt. Nem értem az egészet, hiszen mi most novemberben átalakítottuk a ház egy részét, készülve a közös gyerekre és helyet csinálni neki a későbbiekben. Elkészült a férjem saját gardróbszobája is, amire vágyott. Ez idő alatt felvettem a vezetéknevét is, mert szerettem volna, ha a nevünkben is egy család vagyunk. Ez neki nagyon fontos volt, és tudom, hogy sokat jelentett neki és nekem is. Össze vagyok törve, nem térek napok óta magamhoz" - mondta. Elárulta, több lány is jelentkezett nála, akikkel a férjének "dolga" volt.

"A legijesztőbb az egészben, hogy több lány is jelentkezett a napokban, akikkel a 4,5 éves kapcsolatunk alatt 'dolga' akadt... Teljesen meg vagyok törve, még soha nem éreztem magam ilyen csalódottnak" - mondta.