Már a legrosszabb is megfordult a fejében Mezősi Andreának, aki több mint négy hónapig nem látta a gyermekét és elképzelni sem tudta, hova tűnhetett. Az eltűnés előtt rendszeresen tartották a kapcsolatot 29 éves fiával, akinek tavaly szeptemberben egyik napról a másikra veszett nyoma.

Novemberben kétségbeesetten fordult a rendőrséghez Mezősi Andrea, akinek 29 éves fia minden előzmény nélkül tűnt el egyik napról a másikra. Az édesanya fejében már a legrosszabb is megfordult, miután a rendőrség ismeretlen holttestekről vezetett listáján is elkezdte keresni a fiát. Sőt, még egy halottlátó is azt üzente neki, hogy a gyermeke nincs életben, a maradványait pedig a Dunában kell keresni. Az előbbiek után hatalmas kő esett le a szívéről, amikor múlt héten váratlanul megcsörrent a telefonja.

"Szerda este éppen a konyhában ültem és böngésztem a telefonomon, hogy érkezik-e valami hír a fiamról. A következő pillanatban pedig megcsörrent a mobilom. Zoltán hívott a Facebookon keresztül. Majdnem elhajítottam a készüléket, madarat lehetett volna fogatni velem örömömben. Csak ordítottam, hogy a kisfiam hív" – mesélte a Blikknek az 52 éves nő.

"Anya, nyugodjál meg, semmi bajom" – mondta Zoltán, miután az édesanyja felvette a telefont és elmondta neki, hogy miután a fiatalembert kiengedték a börtönből, ahova azért zárták néhány napra, mert nem tudta kifizetni a bírságot, amit a maszkhasználat hiánya miatt kapott, Budapestre utazott, ahol megismerkedett egy erdélyi sráccal, aki munkát és szállást ajánlott neki. Szeptember eleje óta Csepelen élt, semmit nem tudva arról, hogy keresik és rengetegen aggódnak érte.

"Telefon nem volt nála, így nem is értesült arról a felhajtásról, ami kialakult. Végül a Blikk második cikke után többen is szóltak neki, ő pedig végre belépett a közösségi oldalára, ahol meglátta, hogy keresik" - magyarázta Andrea.

A család Oroszlányból azonnal felutazott Zoltánhoz a fővárosba. Megbeszélték, ezentúl a segítőjével együtt elszegődnek Zoltán szüleinek vállalkozásba, így mostantól együtt fognak dolgozni a szakmában.

"A nagy felhajtáson egyébként csak nevetett, és azt mondta, máskor is el fog tűnni, hogy ennyien szeressék. Óriási kő esett le a szívemről, hogy előkerült. Vettünk neki egy telefont és megbeszéltük, többé sohasem engedjük el egymás kezét" - tette hozzá az édesanya.