Ötven éve készíti éves időjóslásait Dávid Mihály, a magát magánmeterológusnak nevező vízépítő mérnök. A Dávid-naptárok szinte pontosan előrejelzik, milyen időre számíthatunk az év folyamán. A férfi öt előrejelzést készít minden évben, külön minden országrészre. A Budapestet és környékét illető előrejelzései alapján szeszélyes időjárásra kell készülnünk, összességében hidegebb időre, mint a tavalyi évben.

Szeszélyes lesz az év eleje

A januári tavaszias időjárásnak hamarosan egy hidegfront vet véget, és napokon belül téliesre fordul az idő. Miközben éjszaka kemény fagyokra kell számítani, napközben ritkák lesznek a mínuszok. Február közepétől ismét melegszik az idő, de márciusban kétszer is visszahűl a hőrmérséklet, sőt akár havazásra is számíthatunk. Az igazi tavaszt az április hozza el.

Majd berobban a hőség

Áprilisban folyamatosan melegszik az idő, a hónap végén akár már 25 Celsius-fok is lehet. Májusban előfordulhat egy kisebb lehűlés és nagy esőzés még a hónap elején. Júniusban azonban berobban a hőség és a 30 fokot is elérheti a nappali hőmérséklet. A július ígérkezik a legmelegebbnek, a hónap utolsó harmadára várhatjuk a kánikulát. Augusztusban várhatóan kevesebb hőhullám lesz, a tavalyinál enyhébb lesz ez a hónap.

Hidegebb lesz az ősz

Az indián nyár idén rövid lesz, ugyanis már az ősz közepén erős lehűlés várható. Éjszakánként akár fagypont alá is eshet a hőmérséklet. Októberben várható néhány szép, meleg nap, de novemberben ideje korán beköszönt a hideg. Novemberben olyan gyorsan és hirtelen lehűl majd az idő, hogy akár havazhat is a hónap végén.

Korán fagy, de meleg lesz a karácsony

December elején nappal is alig megy majd 0 fok fölé a hőmérő higányszála, azonban nem sokáig marad meg ez a csípős idő. Karácsonyra idén is felmelegszik a hőmérséklet és várhatóan most sem lesz fehér karácsonya a fővárosban és a környéken élőknek. Szilveszter éjjel sem kell fagytól tartanunk – idézi a Bors a Ripost7 cikkét.