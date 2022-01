Tiv Tivy mindenből viccet csinál, így nem csoda, hogy Kulcsár Edina és G.w.M. románcát is meglovagolta. Az egykori villalakó gúnyolódó videót készített az új szerelemről, nem sokkal később pedig megfenyegette a zenész testvére.

Már lassan az egész ország tudja, hogy az egykori szépségkirálynő, Kulcsár Edina új szerelme a rapper G.w.M.. A közösségi portálok tele vannak erről szóló cikkekkel, fotókkal és mémekkel, de a TikTokon is számtalan videó szól az új románcról. A ValóVilágból ismert Tiv Tivy is készített egy videót, amit bár viccnek szánt, gúnyosra sikerült. Ugyan sokaknak elnyerte a tetszését a videó, G.w.M. családja cseppet sem nézte jó szemmel, hogy Tiv Tivy rajtuk élcdelődik: a felvétel feltöltése után nem sokkal felszólították, hogy törölje a tartalmat, sőt, egy telefonszámot is csatoltak hozzá, amit Tivy élő bejelentkezésben csörgetett meg.

Az élő bejelentkezés során kiderült, hogy a telefonszám G.w.M. testvéréé. A férfi először azt kérte tőle, hogy törölje a videót, majd a diskurzus annyira elmérgesedett, hogy a két férfi már azt kezdte el megbeszélni, hol kellene találkozniuk, hogy lerendezzék egymás között a dolgot. Tivy egy plázát nevezett meg az esetleges találka helyszínének, ám G.w.M. testvére nehezményezte, hogy adott épület környéke be van kamerázva.

Végül a videó lekerült a TikTok-ról, Tivy pedig azt nyilatkozta a történtekkel kapcsolatban, hogy bár először a rapper írt neki, azt az üzenetet nem látta, és annak ellenére, hogy jól összekapott a zenész testvérével, G.w.M.-mel jó viszonyt ápol. A videó egyébként lekerült a TikTokról - írja a Ripost.