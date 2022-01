Akármennyire is közeli hozzátartozónkról van szó, azért többször meggondoljuk, hogy felajánljuk-e bármelyik szervünket másnak. Colleen nem is egy rokonának, hanem akkori barátjának ajánlotta fel a veséjét. A nő a TikTok csatornáján számolt be a történtekről.

A történet öt évvel ezelőtt kezdődött, akkor jött össze a fiúval, aki akkor 17 éves volt, és kiderült róla, hogy krónikus vesebeteg. Dialízisre volt szüksége, mert a veséje öt százalékon működött. A nőt meghatotta a történet, és elment, hogy kivizsgáltassa magát: megfelelő donor volna-e a férfi számára. Tökéles donornak bizonyult, így megtörtént a műtét.

Hét hónap telt el a műtét után, amikor a férfi bejelentette, hogy a Los Angelesbe utazik egy legénybúcsúra, amíg a lány otthon tanul. Miután hazatért, bevallotta, hogy ott megcsalta a lányt, de Colleen megbocsátott. Ezután még három hónapot voltak együtt, majd szakítottak.