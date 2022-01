Romániában minden korábbinál gyorsabb ütemben terjed a járvány, és már kétszer annyi fertőzöttet mutatnak ki naponta, mint a járvány előző, tavaly őszi hullámának tetőzésekor. Az iskolák túlnyomó többsége azonban egyelőre nyitva van, ugyanis a hatóságok a Covid-kórházak leterheltségétől tették függővé az oktatás internetre költöztetését, ami országos szinten még nem érte el a 40 százalékot. Elvileg azokban a megyékben kell online folytatni a tanévet, ahol a koronavírusos betegek számára elkülönített kórházi helyek 75 százaléka már betelt. Jelenleg nincs még ilyen megye, az ország térségei közül Kolozs megye került legközelebb az iskolák bezárásához, ahol a Covid-kórházak leterheltsége 68 százalékos.



A regionális intézkedésektől függetlenül az egyes tanintézményekben akkor is áttérhetnek az online oktatásra, ha a közösségben megjelenik a fertőzés. Azokban az osztályokban függesztik fel a jelenléti oktatást, ahol egy héten belül legalább hárman megfertőződnek, illetve azokat a tanintézményeket zárják be, ahol az osztályok több mint felében fel kellett függeszteni a jelenléti oktatást.





A pénteken közölt összesítés szerint jelenleg csaknem 27 ezer diák (a tanulók 0,93 százaléka) és több mint 7300 tanár (a pedagógusok 2,7 százaléka) fertőzött, ezért 3576 osztályban (2,6 százalék), illetve 108 (0,6 százalék) tanintézményben függesztették fel az óralátogatást. Egy héttel korábban 13 500 diák és 4200 tanár volt fertőzött, ami miatt 2882 osztályban, illetve 46 iskolában költöztették internetre az oktatást.

A mostani, ötödik járványhullámban, amelyben az omikron vírusvariáns vált dominássá, a delta mutánsnak tulajdonított előző hullámnál lényegesen kevesebb a súlyos megbetegedés, de az omikron sokkal nagyobb arányban terjed a gyerekek körében. Romániában jelenleg 749 koronavírussal fertőzött kiskorút ápolnak kórházban, majdnem kétszer annyit, mint a negyedik hullám tavalyi tetőzése idején, és most ők teszik ki a beutaltak csaknem 9 százalékát. A negyedik hullám tavalyi októberi tetőzésekor a Covid-kórházakban a beutaltak 2,5 százaléka (486 páciens) volt kiskorú.



Romániában továbbra is emelkedik a járványgörbe, pénteken már harmadik napja meghaladta a 30 ezret a napi fertőzöttszám, az utóbbi héten pedig 66 százalékkal több fertőzöttet diagnosztizáltak, mint a megelőző hét napon. Hasonló mértékben növekedett a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma is. Pénteken 59 koronavírusos beteg haláláról számoltak be a hatóságok, ami több mint 30 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát.