Egy nő 20 millió dollárra perelte be az R&B énekest, Chris Brownt. Az előadó állítólag bedrogozta és megerőszakolta egy P Diddy tulajdonában lévő jachton Miamiban - számolt be róla a The Guardian.

Az ismeretlen nőnek nem fedték fel az azonosságát, de azt tudni lehet róla, hogy modell, zenész és koreográfus is. Az erőszak még tavaly év végén, december 30-án történt P Diddy villájánál, egy jachton Miamiban. A nő a második ital után már szédülni kezdett és az előadó ezt követően hurcolhatta be őt a hálószobába.

A dokumentumban az is szerepel, hogy másnap az énekes azt kérte a modelltől, hogy vegyen be terhességmegszakító kapszulát.