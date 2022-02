A HZJZ ajánlásai szerint tíz napról hét napra csökkentik a kontaktszemélyek esetében az elkülönítést. A karantén alól felmentést kapnak azok, akik felvették mindhárom oltást vagy négy hónapon belül két oltást kaptak, illetve ez idő alatt felgyógyultak a fertőzésből.



Öt napra csökkentik azok számára az elkülönítést, akik igazoltan fertőzöttek és enyhébb vagy közepes tünetekkel rendelkeznek. A karantén csak negatív teszttel oldható fel öt nap után. Ez azonban nem vonatkozik az oltatlanokra vagy azokra, akik még nem estek át a fertőzésen, nekik továbbra is tíz napig kell elkülönítőben maradniuk.



A válságstáb a hónap végéig meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő járványügyi intézkedéseket. Az országban továbbra is korlátozzák a nyilvános összejöveteleket, zárt térben pedig kötelező a maszk viselése.



A közel négymillió lakosú Horvátországban az elmúlt 24 órában 14 730 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta Covid-19 betegségben 66-an hunytak el. Kórházban 2052 beteget ápolnak, közülük 183-an szorulnak lélegeztetőgépre. Az országban eddig 2 294 732-en kaptak védőoltást, közülük 2 206 142-en már a második adagot is beadatták maguknak.