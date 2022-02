A népszerű mulatóssztár három évtized után eladja jól ismert birtokának egy részét, és a rajta található luxuskúriát. A családi otthont, Lajcsi és gyermekei életének fontos részét gigaösszegért, akár 4 milliárd forintért is árulhatná egy szakértő szerint. A pontos vételár nem ismert, de a trombitás elismerte, hogy a tippelt összeg nem jár messze a valóságtól.

Lajcsi a januárban kimondott válás után tiszta lappal szeretné újraépíteni az életét.

Felbecsülhetetlen értékkel bír számomra, a gyerekeket ide hoztuk haza a születésük után a kórházból, itt nőttek fel. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer eladom, nehéz döntés is volt, de a magánéletemben lezárult egy nagy fejezet, és úgy érzem, ahhoz, hogy tiszta lappal kezdjek új fejezetet, ez is hozzátartozik. Jelenleg négyen élünk itt, és beláttuk, hatalmas nekünk ez a ház, itt akár hat másik család is elférne, nincs szükségünk rá

– mesélte a Blikknek Lajcsi, aki azt is elárulta, hová költöznek majd. A zenésznek grandiózus tervei vannak.

A birtokból 8000 négyzetmétert megtartunk, ezt már le is választottuk, önálló bejárata van, és egy családi lakóparkot építünk. A gyerekeket minden ide köti, és bár én bárhol jól érzem magam, tiszteletben tartottam, hogy ők mit szeretnének.

"A területre négy ház épül majd, a gyermekeim már jóvá is hagyták a terveket, hamarosan elkezdődhet a munka. Minden ház nagyjából 120 négyzetméteres, három szobás lesz, és lesz egy közösségi épület is, ahol összeülhet a család. Ide terveztünk egy zenetermet, szaunát és egy társalgót is, és az a vízióm, hogy amikor már nagypapa leszek akkor itt gyűlhet össze a família. Örülök, hogy közel leszünk egymáshoz, de mégsem annyira, hogy a fiatalok fejére nőjek" – zárta a tervek összegzését Lajcsi.