2017 után idén júniusban újra Magyarország rendezi a vizes világbajnokságot. A helyszín eredetileg Fukuoka lett volna, de a japánok a koronavírus miatt egy év halasztást kaptak. A magyar szövetség közösségi oldalán számolt be a nagy hírről, a 11 órakor kezdődő eseményen - amelyen Hosszú Katinka is részt vesz - pedig a szervezők beszélnek a részletekről.

Gyurta Dániel néhány órával ezelőtt ezt írta közösségi oldalán:

"Azzal, hogy a fukuokai világbajnokságot 2023 nyarára halasztották, úgy tűnt, hogy a 2019-es kvangdzsui VB után 4 év telik el világbajnokság nélkül. Úszóként úgy gondoltam, ez a helyzet rendkívül hátrányos a sportolók szemszögéből, főleg, hogy ennyi kihagyás után a tervek szerint 2 VB is lesz fél éven belül, amit pár hónapra a párizsi olimpia követ. Ezért is támogattam a legelejétől az ötletet, hogy 2022-ben lehessen világbajnokság, és örültem, hogy Magyarország készen állt a rendezésre. Gyors döntés volt a színfalak mögött, hiszen ezzel mindenki nyer. A FINA mostani bejelentése pedig azt jelenti, hogy 2022 nyarán Budapesten fogadjuk a világ legjobbjait. Ez a döntés nagyon jó hír az úszóknak szerte a világon. Mi magyarok is örülhetünk, hiszen ismét itthon szurkolhatunk a magyar érmekért. Budapest és hazánk is nyer, hiszen a Duna Aréna minden átépítés nélkül kész a házigazda szerepre, a turizmusnak is jól jön az esemény és ismét Budapestre figyel a világ, országimázs szempontjából ez egy főnyeremény. Újra itt a lehetőség, hogy közösen, egyesülve legyünk ott a helyszínen, a tv képernyők és kivetítők előtt és egy - remélhetőleg Covidtól nem sújtott - nyári világeseményen tapsoljunk a magyar sikereknek!

Ízlelgessük:BUDAPEST 2022 "

Ez is érdekelhet: Budapest rendezheti a 2027-es világbajnokságot