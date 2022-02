Január elsején egy lakástűz következtében elhunyt a 41 éves Babicsek Bernát. A színésztől január 15-én vettek végső búcsút, most pedig társulatában, a Turay Ida Színházban, egy emlékest keretén belül emlékeztek meg.

Az estre több százan érkeztek, főként kollégák, barátok, családtagok számára tartották az előadást.

Ez nem egy sima koncert vagy előadás lesz, hanem a család számára próbálunk majd megnyugvást hozni azzal, hogy megmutatjuk nekik, mennyien szerették és mennyien szeretik még ma is Bernátot – írta a színház az oldalán, még az emlékest előtt pár nappal. Az eseményen többek között Détár Enikő, a Paddy and the Rats, Pokorny Lia, Szulák Andrea és Détár Enikó is színpadra állt.

A műsor végén a közönség álló vastapssal, könnyek között búcsúzott a színésztől.

Angyal szállt át a nézőtér felett, s mi pontosan tudtuk, éreztük, hogy ki volt, hogy ott volt velünk

- írta a színház a megható videó mellé.