Ian McDonald billentyűs és fafúvós hangszereken játszott a ma is létező brit art-rock zenekar, a King Crimson legendás első lemezén, az 1969-ben kiadott In the Court of Crimson King című anyagon. Később a szintén világhírű Foreignerben játszott, és három lemezen gitározott is - írta a variety.com.

Egy 2020-ban a Sound & Vision című lapnak adott interjúban azt mondta, büszke arra, hogy a King Crimsonban és a Foreignerben is alapító tag volt. Bár a King Crimsonban csak egy lemezen játszott, zenészként és társproducerként elévülhetetlen érdemei voltak a zenekar jellegzetes prog-rock hangzásának kialakításában.

"Ma már nem sajnálom, hogy az a történet számomra nem tartott tovább, mert ha maradok, a dolgok egészen másként alakultak volna velem, én pedig elégedett vagyok azzal, ahogy aztán alakult" - fogalmazott a Los Angeles Beatnek adott 2019-es interjúban. Mint felidézte, a King Crimsont komoly rockmonstrumként tartják számon, holott emlékei szerint csupa jókedv és kacagás jellemezte a régi időket.

A Foreignerrel 1976-tól 1980-ig olyan rádiós sikerek részese volt, mint Hot Blooded, a Cold as Ice, a Feels Like the First Time vagy a Double Vision. Bár nem mutatott érdeklődést, hogy a két együttes valamelyik újraalakulási fázisában részt vegyen, 2017-ben játszott néhány Foreigner-koncerten a csapat első lemezének negyvenedik születésnapja alkalmából.



Ian McDonald a King Crimson és a Foreigner között játszott a T. Rex Get It On című dalában, később zenélt mások mellett Ian Lloyddal, Steve Hackettel (ex-Genesis), John Wettonnal és két szólóalbumot - Drivers Eyes (1999), Take Five Steps (2019) - is készített. Az elmúlt években egy New York-i rockcsapatban, a Honey Westben játszott.