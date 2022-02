Horvátországban lehetőségeinek csúcsán jár a koronavírus elleni oltási kampány, és nehezen haladnak a nagyobb átoltottság felé: ezért a közegészségügyi intézet (HZJZ) új oltási stratégiát hirdetett, amely szerint, ha szükséges, házhoz viszik a vakcinát az oltatlanok számára - jelentette be pénteken Krunoslav Capak, az intézet igazgatója.

Kiemelte: az új kampányban nincs semmi "forradalmi", csak az eddigi oltási program gyenge pontjain igyekszik javítani. A felmérések azt mutatják, hogy akik nem oltatták be magukat - de nem megrögzött vakcinaellenesek - félnek a védőoltások mellékhatásaitól, hangsúlyozta Capak, hozzátéve, hogy ezért még nagyobb hangsúlyt fektetnek a tanácsadásra.



Rámutatott: eddig is mindent megtettek annak érdekében, hogy mindenki számára elérhető legyen a vakcina, de a jövőben még több mobilcsapatot állítanak fel, hogy akik valamilyen oknál fogva nem tudják elhagyni otthonukat (idősek, betegek, mozgáskorlátozottak), a lakásukon kapják meg az oltást.

Ösztönözni fogják továbbá több autós, drive-in rendszerű oltópont létrehozását, hogy az embereknek ne kelljen kiszállniuk a gépkocsijukból, ha fel akarják venni az oltást - mondta az igazgató, majd hozzáfűzte: azon krónikus betegek számára, akik kórházi kezelésre szorulnak, az intézményben lesz lehetőség a vakcina felvételére.



Szavai szerint a kisebb, szétszórtabb településeken alacsonyabb az átoltottság aránya. Így azok központjaiba - az iskolák vagy a posták elé - oltóbuszokat küldenek, hogy az emberek helyben megkaphassák az oltást.



A csaknem négymillió lakosú Horvátországban eddig 2 300 927-en kaptak védőoltást, közülük 2 217 152-en már a második adagot is beadatták maguknak. Ez a lakosság 58,8 és 56,7 százaléka. Az elmúlt 24 órában 7578 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta Covid-19 betegségben 44-en hunytak el. Kórházban 2133 beteget ápolnak, közülük 171-en szorulnak lélegeztetőgépre.