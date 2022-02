Kárpáti Rebeka igyekszik sportos életet élni, nemrégiben a futás is az élete részévé vált. Palik Lászlónak is futás közben mesélt arról, hogy régebben nem tudott volna interjút adni kocogás közben, sőt futni sem tudott.



„Elkezdtem heti rendszerességel futni, heti 1-2 alkalommal kezdtem most. Régen utáltam, olyannyira, hogy még a gimiben és az általános iskolában felmentést is szereztem, pszichés asztma néven, mindig befulladtam, futás közben amikor óra volt. De lehet, hogy a tanárral nem szimpatizáltam" - emlékezett vissza nevetve Rebeka, aki arról is mesélt, hogy fiatalkorától kezdve saját magát tartja el, és sok mindenről szerzett ezáltal tapasztalatot. A híresség ugyan sok mindent elért, a férfiakkal való kapcsolatai azonban eddig nem alakultak úgy, ahogy ő szerette volna. Frohner Ferenccel tavaly novemberben szakítottak.

„Az utóbbi 5-6 évben legalább kilencszer költöztem. Mindig kerestem valami munkát, nem vagyok az a lány, aki szépen otthon leül, és akkor úgy elvan. Mindig kell egy motiváció, mindig kell egy cél. Ami nagyon nehéz, mert sokan nem tudnak ezzel lépést tartani" - árulta el Rebeka, aki bevallotta, elsősorban a férfiakra gondol.

„Tényleg nagyon sok helyzetben megtanultam azt, hogy én vagyok ott egyedül, olyan családi és magánéleti szituációkban kellett helyt állnom, amikor nagyon hamar fel kellett nőnöm, mert én voltam ott, nekem kellett csinálni. Ez kialakított bennem egy olyat, hogyha engem kidobsz a jég hátán, akkor eladom neked a jeget... Nagyon sok esetben ez az én hibám is, hogy a hagyományos férfi-női szerepeket nem tartom, nem szeretek senkire se ráutalva lenni. Talán valahogy ez az, ami néha kiütközött" - mesélte Rebeka a Palikék Világa by Manna műsorában. Azt sem tagadta, voltak nehéz időszakok a családjában, de úgy érzi, ezekből is sokat tanult.

„Az ember olykor a legmélyebb pontjaiból tudja megfejlődni a legnagyobbat" – magyarázta Rebeka, akinek édesapja, R. Kárpáti Péter sokszor fájlalja, hogy nem tudta neki és a testvérének a dolgát megkönnyíteni, nem tudott nekik lakást, kocsit venni. Rebeka azonban ezt nem bánja, mert úgy gondolja, ez motiválta arra, hogy elérje azt, amit mára a magáénak tudhat.