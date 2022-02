Kegyetlenül bántalmazta a 33 éves férfi a kemcsei nőt: puszta kézzel nyomta ki a szemeit, majd sorsára hagyta egy árokban és elmenekült. A rendőrök hajtóvadászatot indítottak ellene és sikerült is elfogniuk.

Brutálisan megkínozta volt szerelmét egy férfi Kemecsén. A férfi többször is bántalmazta a lányt, korábban el is rabolta. Az utolsó kegyetlen tette az volt, hogy puszta kézzel nyomta ki a szemeit, árokba dobta a nőt, majd elmenekült. Az ügy borzasztó részleteiről a nő családja számolt be, az áldozat látását nem tudták megmenteni az orvosok.

A rendőrség hajtóvadászatot indított a Gengszter becenévre hallgató férfi ellen, nemzetközi elfogatóparancsot is adtak ki, és sikerült a nyomára bukkanniuk Hencidán.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Berettyóújfalui Rendőrkapitányságának munkatársai ellenőriztek egy hencidai ingatlant 2022. február 10-én. Az emberölés kísérlete bűntett elkövetése miatt körözött Gy. A. 33 éves helyi lakost keresték, aki információjuk szerint ott rejtőzött el a hatóság elől. A lakóházat átkutatták, és a körözött férfit egy szekrény mögött, pokrócok alá elrejtőzve megtalálták, elfogták, és a Berettyóújfalui Rendőrkapitányságra előállították.

A férfi ellen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya aljas indokból vagy célból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást. A nyomozás adatai szerint a férfi 2022. február 5-én este Kemecsén felkereste volt barátnőjét, akit megöléssel fenyegetett, és olyan súlyosan bántalmazta, hogy a nő mindkét szemét elvesztette, ezzel maradandó fogyatékosságot szenvedett.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói és a Mélységi- ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály munkatársai Gy. A.-t a Hajdú-Bihar megyei kollégáktól 2022. február 10-én átvették, és Nyíregyházára szállították - írja a Police.hu.

Az eljárást folytató nyomozó hatóság munkatársai megkezdték az élet elleni bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható férfi elszámoltatását, kihallgatása folyamatban van.