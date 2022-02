Jackson 2021-ben 580 millió dollárt (180,5 milliárd forintot) keresett, elsősorban vizuális effektusokkal foglalkozó cége, a Weta Digital egy részének eladásából a Unity Software-nek 1,6 milliárd dollárért. A Forbes becslései alapján Jackson az üzletből 600 milliót kapott kézhez, további 375 milliót pedig részvényben. Ezzel az új-zélandi rendező - Steven Spielberg és George Lucas után - a harmadik a történelemben, aki filmkészítésből milliárdos lett - írta a The Guardian online kiadása pénteken.



A szórakoztatóipar tíz leggazdagabbjának listáján csak férfiak szerepelnek, a top húszba már bejutott három nő is. Bob Dylan, Paul Simon és a tavaly letartóztatott Bruce Springsteen a leggazdagabb tíz közé került, mindhárman eredeti felvételeik katalógusának eladásával. Springsteen a becslések szerint 500 millió dollárt kapott a Sony Musictól.

A South Park-sorozat készítői, Trey Parker and Matt Stone a hatodik helyre futottak be 210 millióval, miután aláírtak egy hatéves, 900 milliós szerződést a Paramount+ streamingszolgáltatóval számos film elkészítésére.



Kanye West, Jay-Z zenészek és Dwayne Johnson színész is nagyon jól keresett, bejutottak az első tíz közé zenéik és filmjeik bevételei révén, de reklámszerepléseik is sokat nyomtak a latban. West edzőcipőt, Jay-Z pezsgőt, Johnson tequilát hirdetett.

Reese Witherspoon amerikai filmszínésznő - akinek egyébként magyar származású férje van - volt tavaly a legjobban kereső nő a szórakoztatóiparban, ez a 12. helyhez volt elég. Hello Sunshine nevű, elsősorban női történekkel foglalkozó produkciós cége 115 milliós bevételre tett szert, az Apple TV-n futó The Morning Show-ban játszott szerepe mintegy 20 millió dollárt hozott.