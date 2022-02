Nincs olyan ember, aki ne ismerné Madeleine McCann nevét, a kislány eltűnése ugyanis 15 éve foglalkoztatja a nyilvánosságot . A szülők nem tudták meggyászolni gyermeküket, mivel még mindig bíznak abban, hogy élve kerül elő. Egy német tévécsatornánál most azt állítják, hogy olyan információkhoz jutottak az eltűnésével gyanúsított Christian Brücknerrel kapcsolatban, aminek hatására végre pont kerülhet az ügy végére.

Az első számú gyanúsítottról, Christian Brücknerről kiderült, hogy karbantartóként dolgozott abban a nyaralóban, ahol a kislány a szüleivel lakott, az Algarve-i Praia da Luzban.

Ezt az apartman személyzete korábban még nem említette a rendőrségnek.

Kiderült az is, hogy Brückner mindössze öt percre tartózkodott a hoteltől Madeleine eltűnésének időpontjában. Ezt az információt egy megbízható tanú igazolni is tudja.

A legújabb tényeket hétfőn a SAT1 német csatornán mutatták be az Újabb nyomok a Maddie-ügyben – a német Christian B. a tettes? című, közel kétórás dokumentumfilmben. A műsort készítő dokumentumfilmes csapat állítása szerint hamarosan még több olyan bizonyítékot is nyilvánosságra hoz majd, amely segítségével Brückner – aki többszörösen büntetett előéletű és gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélések is kötődnek a nevéhez – bíróság elé állítható.