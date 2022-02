Gáspár Evelin saját közösségi oldalán írt egyik korábbi, rossz élményéről. Győzike legidősebb lányát egyszer nem engedték be az egyik felkapott, budapesti étterembe, a döntésnek pedig döbbenetes oka volt.

Egy meg nem nevezett fővárosi étteremről kérdezte egyik rajongója Evelint, aki kendőzetlen őszinteséggel elmondta véleményét a helyről. Az idősebb Gáspár-lány már együtt volt jelenlegi párjával, Varga Attilával, akit csak nemrég mutatott meg a nyilvánosságnak. A fiúval szerettek volna beülni az egyik felkapott étterembe, azonban a személyzet megálljt parancsolt a hírességnek.

A nyáron szerettünk volna menni a párommal, és nem engedtek be minket... velem ilyen sosem történt. Általában szeretik ezek a felkapott helyek, ha »ismertebb emberek« mennek oda, reklám stb... Aztán hallottam mástól is már, hogy nem engedték be, mert nem volt szimpatikus a személyzetnek

– idézte a Bors a szerelmes Evelin válaszát, aki egy másik követő kérdésére azt is elárulta, hogy az anyaságra is késznek érzi magát.