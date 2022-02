Napközben ismét megerősödik az északnyugati szél és időnként viharos (~60-70 km/h) széllökésekre, főként a Dunántúl északi felében, valamint a középső országrészben lehet számítani. 11 megyére riasztást adtak ki.

A magasabban fekvő területeken, záporok, zivatarok környezetében, illetve a Balaton térségében ezt meghaladó széllökések is előfordulhatnak. A légmozgás várhatóan estére mérséklődik. Délután a Tisza vonalának tágabb környezetében is zivatarok alakulhatnak ki, amelyet jégdarazápor is kísérhet.