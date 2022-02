Két kárpátaljai, egy ungvári és egy munkácsi magyar katona is életét vesztette az Ukrajna védelmében folytatott harcokban – írja a karpatlaja.ma.

A portál azt írja: a 29 éves Kis Sándor az ukrán haditengerészetnél szolgált, Ocsakovnál esett el, két gyermeket hagyott maga után. A másik áldozat, a munkácsi Bilak Vaszil mindössze 22 éves volt.

Az orosz hadműveletek eddig 198 ember halálát okozták, köztük három gyermekét - közölte Viktor Ljasko egészségügyi miniszter szombaton. A Facebookon közzétett bejegyzésében a tárcavezető arról is tájékoztatott, hogy a halálos áldozatokon kívül 1115 sebesültje is van a támadásoknak, köztük gyermekek is.

Klicsko később a Telegram üzenetküldő portálon tudatta, hogy a metró leállította a közlekedést, és kizárólag óvóhelyként működik. Pénteken a menedékként használt kijevi metróban hozta világra egy 23 éves nő a gyermekét.