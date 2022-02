Panettiere jól ismeri az ukránokat, ugyanis hosszú ideig élt házasságban Vlagyimir Klicskóval. A profi ökölvívó neve sokaknak csenghet ismerősen, ugyanis bátyja, Vitalij nyomdokaiba lépve belőle is világhírű sportoló vált. Habár már egyikük sem versenyez, mindketten aktív résztvevői maradtak az ukrán közéletnek: Vitalij ráadásul politikai pályára is lépett, és megválasztották Kijev polgármesterének.

Hayden 2018-ban szakított Vlagyimirral, házasságukból pedig született egy közös gyermekük. A kislányt a férfi neveli Ukrajnában, a gyermeket azonban a harcok elől külföldre menekítették. Az orosz-ukrán konfliktusról, és a most zajló háborúról a színésznőnek is megvan a véleménye, és éles kritikáját megosztotta követőivel is Instagram oldalán:

Személyesen is tapasztaltam az ukrán emberek erejét, akik elképesztően harcoltak a szabadságukért és szenvedélyesen védték hazájukat az évek során. Szégyen, amit Putyin művel. Ez a horrorisztikus történelmi pillanat ijesztő üzenettel bír: olyannal, ami szerint rendben van ezen a napon, 2022-ben háborgatni a szabad emberek jogait és lehetővé teszi, hogy az olyan autokraták, mint Putyin, azt csinálják, amihez csak kedvük van

– idézi a posztot a 24.hu.