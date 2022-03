André nemrég egy csinos énekesnő, Tandi Flora oldalán tűnt fel, és a rajongók máris azt találgatják, mi lehet a két előadó között. A duót egy közös munka hozta össze, André ugyanis közreműködik Flora egyik legújabb dalában, amely az énekesnő új albumán is helyet kapott.

A hír, hogy a rajongók összeboronálták őket, a két énekeshez is eljutott.

Az én közösségimédia-felületeimen is érkeznek sorra a kommentek: milyen jó, hogy egymásra találtunk! Ez zeneileg és emberileg mindenképpen igaz! Andréval nagyon jól telt a munkafolyamat, a klipforgatáson is nagyon jól szórakoztunk és szórakoztattunk

– nyilatkozta a Borsnak Tandi Flora. Barátok lettek, ezt André is megerősítette, aki hozzátette, hogy elengedhetetlen, hogy egy duett során ne csak a hangok, hanem az énekesek személyisége közt is meglegyen az összhang. A férfiszoprán szerint ezt érti félre a közönség. Nem is csoda, hogy a rajongók találgatnak, ugyanis André nemrég azt nyiltkozta, készen áll egy komoly kapcsolatra.