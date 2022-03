A fiatal kézilabdázót, Koncsen Dávidot 2018-ban érte baleset, amikor egy építkezésen dolgozva megcsúszott a tetőn és 8 métert zuhant. Az akkor 17 éves fiú mind a négy végtagjára lebénult. Dávid álma az, hogy újra járhasson és sportolhasson, találtak is egy olyan műtéti eljárást, amivel ez valóra válhat. Már "csak" 40 millió forintot kell összegyűjteniük és elutalniuk, hogy a most 20 éves fiatal teljes életet élhessen.

"Versenyt futunk az idővel, kétségbe vagyok esve, nagyon félek, hogy nem jön össze a műtétre a pénz. Május végén kell elutalnunk a műtét árát. Nagyon kérlek titeket, segítsetek nekünk, de egy megosztással is nagyon sokat tudtok tenni Dávidért. Hálásan köszönünk minden segítséget, megosztást" - írták a Dávid támogatására létrejött Facebook-oldalon. Országunkban többször volt már példa arra, hogy komoly betegségben szenvedő gyerekeknek sikerült összegyűjteni a kezelésükre szükséges pénzt, így kapta meg az SMA-s Zente és Zsombi is a gyógyszert. Most Dávid várja a segítséget, akit júniusban műtenének.

Ha szeretnéd támogatni Dávid gyógyulását, erre a bankszámlára utalhatsz: 10101470-57144200-01005007 Budapest Bank Fogarasi Ervinné.