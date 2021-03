Napról-napra ügyesebb Zente, akiért egy ország fogott össze. A kisfiú édesanyja most azzal büszkélkedett, milyen ügyesen úszik az SMA-s kisfiú, aki most azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megtanul szabályosan úszni.

"Sma1 babák esetében a tipikus babaúszás nem javasolt. Főként azért, mert ott kihasználják a csecsemőkori búvárreflexet.(ez az amikor a baba száját és orrát is víz éri-lelocsolják vagy merül-és a gyermek reflex szerűen nem lesz levegőt. Ilyen esetekben akár 2 percre is leáll a légzés)

Egészséges babáknál ezzel nincs is semmi gond, de akit eleve fenyeget egy légzésleállás, lélegeztetőgépre kerülés, ott ez a módszer tilos (...)

-írta a poszthoz Zente anyukája, Krisztina.

"A víz, izombetegségek esetén egy áldás. Sokkal több mozgásszabadságot ad, mint a szárazföldi lét, úgyhogy mióta kiderült Zenti betegsége amennyit csak lehet vízben van. Bevetettünk mindent a kezdetektől. Lavor, kiskád, nagykád, felfújható medence, fémvázas medence, polimedence...

Zente most 3 évesen tanul csak merülni, mert mára lett annyira okos, hogy megértse mi a feladat és légzés szempontjából sem jelent már veszélyt, hála a kezelésének.Aggódtam picit, mert 3 évesen már bejönnek a képbe a félelmek is, de Ő most is bátor. Megbízik bennünk (és Dóri néniben) , tudja, hogy biztonságban van, és nagyon élvezi a dolgot.

Rettentően igyekszik, szeretne megtanulni szabályosan úszni, és ahogyan én őt ismerem meg is fog! Az ő szavaival élve igazi búvár béka lesz!

-büszkélkedett Zente édesanyja, aki egy tündéri videót is közzétett.