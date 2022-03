A kamion csütörtökön érte el a lengyel határt - közölte az állatokat befogadó poznani állatkert, amelytől egy Kijevtől keletre lévő állatmenhely kért segítséget, hogy biztonságba helyezhesse a vadakat az orosz invázió elől.



"Hosszú utat kellett megtenniük, hogy Zsitomirt és más támadott helyeket elkerüljék. Sokszor kellett visszafordulniuk, mivel az összes utat megrongálták, tele voltak lyukakkal, lehetetlen volt áthaladnia rajtuk egy ekkora kamionnak, ezért tartott ennyi ideig a mentés. De most itt vannak, alig tudjuk elhinni" - mondta Malgorzata Chodyla, az állatkert szóvivője.

Az állatok elszállítására tett első kísérlet kudarcba fulladt, mert a kamion orosz tankokkal találkozott.

Chodyla elmondása szerint minden állat, köztük a tigriskölykök is túlélték az utazást. Az állatkert a 17 éves nőstény tigris miatt aggódik, mert nagyon kimerültnek tűnt.



A sofőrnek három idősebb ember segített, akiknek semmiféle tapasztalatuk nem volt a vadállatokkal kapcsolatban, és már vissza is tértek Kijevbe, hogy védjék a városukat - mondta a szóvivő.



Miután az állatok pihentek egy kicsit Poznanban, talán tovább utaznak nyugat felé. Egy belga állatmenhely közölte, hogy befogadja a hat oroszlánt és az afrikai vadkutyát - tette hozzá Chodyla.



Emberek milliói aggódtak a kijevi állatkert lakóiért: a napokban kiderült, hogy őket is sikerült evakuálni.