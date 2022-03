A magyar parlament tavaly szavazta meg az új állatvédelmi törvényt, amely szerint idén év elejétől akár börtönbüntetéssel is sújthatók a szaporítók, és a kutyaviadalok nézőinek kezén is kattanhat a bilincs.

Az új törvénnyel bővült az állatkínzás minősített eseteinek száma, és hivatalosan is állatkínzásnak minősül a haszonszerzés céljából elkövetett szaporítás. A képviselők bíznak abban, hogy a szabályozás és a kiszabadható börtönbüntetés elegendő erejű lesz, és vissza tudják szorítani a szaporítótelepek működését.

Egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető az is, aki abból a célból helyez ki mérget vagy mérgezett csalétket, hogy állatokat elpusztítson. A méreg kihelyezése már önmagában is veszélyes és természetkárosító. A január 1-jével életbe lépett törvényben szerepel az is, hogy nemcsak az állatviadalok szervezői, hanem a nézők, résztvevők is büntethetővé válnak: akár két év börtönt is kaphatnak – írja a Blikk.

Jelentősen javult a hazai kóbor kutyák helyzete is, ugyanis az egészséges állatok minimális tartási ideje az ebrendészeti telepeken 14 naptól 45 napra emelkedik, és ez idő alatt tilos lesz elaltani az állatokat.