Két hete folynak a harcok Ukrajnában. Az orosz hadsereg először csak a katonai támaszpontokat támadta, most azonban már a civilek lakta területek sincsenek biztonságban. Lakóházakat, hidakat és útvonalakat, valamint intézményeket is lebombáztak. A harcok során elpusztítottak egy óvodát, ahol többen is életüket vesztették.