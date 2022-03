Soma Mamagésa a félelmek feloldásával segít a háborús menekülteken, mivel tudja, mindannyiunkban benne él még a második világháború traumája. Elmondta, ő megérezte, hogy valami rossz fog következni.

"Képzeljétek el, mint valami űzött vad, képek jöttek elő belőlem, hogy gyökereket húzok ki a földből, és abból csinálok ennivalót a gyerekeimnek, hogy fázom... Olyan háborús, katasztrófa, trauma képek sora. Nem is tudtam három napig enni, hánytam is, olyan szintű feszültség volt bennem. Világos, itt vannak a félelmek. A tudomány bizonyítja, hogy transzgenerációs traumákat hordozunk magunkkal" - kezdte az énekesnő.

"Mindenki érintett a II. világháború által, még azt nem éltük túl. Nekem az anyai nagyapámat hadifogolyként lőtték tarkón, az apai nagyapám az túlélte a munkaszolgálatot. (...) Itt mindenki valamilyen szinten érintett a háború által. Ezeket a gombokat nyomkodja most ez a jelenlegi helyzet. (...)Van egy fizikai testünk, az világos, hogy aztazt tisztítjuk, persze. Van egy energiatestünk is. Azt tisztítjuk? Van egy érzelmi testünk is. Az összes érzelmünknek, az összes gondolatunknak van egy teste. Ezeket a testeket mind lehet, sőt kell tisztítani" - mondta a Megasztár egykori zsűritagja.

