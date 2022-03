Több követője is jelezte Kulcsár Edinának, hogy a nevével fogyást segítő termékeket reklámoznak. Természetesen ezek mögött valójában nem a celeb áll, ezért arra kérte a rajongóit, hogy jelentsék az oldalt, amelyik a csalást elköveti.

"Folyamatosan kapom ezeket a screenshotokat..! Aki találkozik ezzel az átveréssel, kérem szépen, jelentse az oldalt, vagy írjatok nekik! Ha továbbra is hitegetik az embereket, hogy én ettől fogytam le, akkor meg fogom tenni a szükséges jogi lépéseket" - írta Instagram-oldalán Edina, akinek mostanában sok támadást kell elviselnie, nemrég bevallotta, hogy válása és új szerelme miatt az utcán is inzultálták, ráadásul feltörték a privát Instagram-fiókját is.