Tóth Dávid, aki korábban A Nagy Ő-ben kereste élete párját, nemrég búcsúzni kényszerült a TV2 sportrealityjéből. Az olimpikon sportoló a kiesése után szembesült azzal, hogy mi zajlik a világban, és milyen kemény harcok dúlnak a Magyarországgal szomszédos Ukrajnában.

Az egy nappal korábban kiesett csapattársam azzal fogadott a kiesettek szállásán, hogy otthon háború van. Szabó Dorka az otthont Európára értette, nem Magyarországra, de így is letaglózott. Tudtam, hogy pattanásig feszült a két ország között a viszony, benne volt ez a háború sajnos a levegőben. Ennek ellenére is nagyon nehéz ezt felfogni, feldolgozni. Bízom benne, hogy sikerül mihamarabb rendezni a helyzetet a két ország között

– mesélte Dávid a Borsnak.

Nem ez az első eset, hogy az Exatlon játékosai nem értesülhetnek a világban, vagy kimondottan Magyarországon történő eseményekről. A döntést azzal magyarázza a csatorna, hogy a versenyzőket ne zökkentse ki semmilyen körülmény. "Természetesen, amikor a produkció azt érzi, hogy már a játékosokat is be kell avatni a történésekbe, meg fogja tenni, ahogy a második évad idején is tette a világjárvány kirobbanásakor" – írta közleményében a TV2.

Az Exatlon versenyzői között vannak olyanok, akik nem tudják, hogy az olimpiai bajnok tornász, Csollány Szilveszter pár hónapja életét veszítette a koronavírussal folytatott küzdelemben.