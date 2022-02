Gabi elmondta, nagyon örült, amikor Dávid, aki korábban A Nagy Ő című műsorban is szerepelt, megjelent a ceremónián. Remélték, hogy az egyik feltöltéssel csatlakozik majd hozzájuk az All Starban.

"Mi már közösen végig vittünk egy évadot, én nagyon szeretem Dávidot, a játék után is megmaradt a barátságunk. Nagyon vicces és intelligens srác. Szerintem idén a pályán kívül erősebb lesz, de nagyon sokat segít majd, mert nagyon jó meglátásai vannak és a csapatkommunikációban is kulcsszerepe lesz" - mondta.

Zozo mindezt kiegészítette azzal, hogy ő is nagyon örült Dávid megjelenésének, hiszen a korábbi évadban is nagyon jóban voltak. Hozzátette, hogy nagyon jó játékosnak tartja, emellett pedig bízik benne, hogy a hangulatra is jó hatással lesz. "Bármikor mosolyt tud csalni a csapattársak arcára, így a hangulatra is pozitív hatással lesz az érkezése. Nagyon jókat nevetünk együtt, és ha jól érezzük magunkat, akkor a játék is jobban fog menni."

