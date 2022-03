Már elmúlt ötvenéves, de még ma is fiatalokat megszégyenítő külsővel hódít Jennifer Lopez. Az énekes-színésznő sokat változott az évek során, de szépségéből semmit sem veszített. Régi képein azonban mintha egy másik nő szerepelne.

Jennifer Lopez annak apropóján nosztalgiázott egy kicsit az Instagramon, hogy most volt nagy sikerű filmjének, a Dalok szárnyán bemutatójának huszonötéves évfordulója. Ez volt az a film, ami meghozta számára az országos ismertséget és beindította színészi karrierjét. A filmben ő alakította a tragikus sorsú, meggyilkolt énekesnőt, Selenát.

Az igaz történetet elmesélő filmet a kritikusok is dicsérték, Lopezt pedig Golden Globe-díjra is jelölték, amelyet végül nem nyert meg. A siker viszont egyértelműen jelezte, hogy az addig csak énekesnőként ismert előadóval a mozivásznon is komolyan számolni kell.

Jennifer Lopeznek mostanában az esküvő körül forognak a gondolatai, ugyanis a szakítás után újra összejött Ben Affleck-kel, akivel boldogabb, mint valaha.