Stana Alexandra - aki Meggyes Dáviddal itt kezd új életet - Instagram-oldalán számolt be először arról, mennyire pórul járt. A Dancing with the Stars táncosa sajnos figyelmetlen volt és rossz helyen parkolt. A parkolóőröknek pedig hiába könyörgött.

"Odaszaladtam, mikor láttam a parkolóőröket. Próbáltam sírni nekik, hogy engedjenek el bírság nélkül, azonban ehhez képest inkább megdicsérték a rúzsomat. Félóra alatt elintéztük az egész dühítő dolgot, addig szórakoztattuk egymást a Vársoliget közepén, amíg végül dupla bírsággal ugyan, de az autómmal távozhattam" - árulta el a Borsnak az esetről.