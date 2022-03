Most először magyar ételeket is kóstolhatnak az előkelő vendégek az Oscar-gálán. A tradicionális hazai recepteket újragondolt formában, exkluzív módon tálalják majd a filmcsillagoknak.

Minden évben száznál is több séf dolgozik az osztrák Wolfgang Puck keze alá. Ő felelős ugyanis a filmipar leghíresebb díjátadóját követő bál menüjéért. A megszokott fogások mellett idén először magyar ételek is asztalra kerülnek. A partin ott lesz Puck magyar éttermének vezető séfje, Szántó István is.

Olyan ételekben gondolkodtam, amelyek a magyar konyha emblematikus fogásai. Végül a csirkepaprikás, a vadas, az Eszterházy-torta és a somlói galuska lettek a befutók.

"Tudtam, hogy nagyon sok biztonsági és logisztikai szempontot kell figyelembe venni. Legyen alapanyag az ételekhez a helyszínen is. Könnyen fogyasztható, kis adagokban, esztétikus tálalással kell elkészíteni ezeket a fogásokat, ráadásul elképesztő mennyiségben. A vadasból 800 adaggal, a többi ételből 350-350 adaggal készülünk. Bár cateringről van szó, de az ünnepélyesség, az elegancia a díjátadó miatt lényeges" – írja az MTI.

A hagyományos módon elkészített csirkepaprikást tésztába tekerik, így a tálalást tekintve a végeredmény tavaszi tekercshez hasonlít majd. Paprikaszósz kerül még rá. A somlói galuskát dió alakú, aranyszínű bonbonként prezentálják, az Eszterházy-torta pedig hagyományos recept alapján készül és a legtradicionálisabb módon mutatják be.

Wolfgang Puck elmondása szerint "a filmvilág legnagyobb díjátadóját követő parti a legfontosabb társasági esemény a nyugati parton, amelyen az étel, a divat, a kultúra, a film és a zene találkozik egymással. Büszke vagyok rá, hogy az első Európában nyílt Spago éttermem vezető séfje is itt van velem, hiszen általa egy különleges világ, a magyar kultúra is meg tud jelenni. Amikor megkóstoltam István vadas-verzióját, egészen egyszerűen szerelembe estem vele. És biztos vagyok benne, hogy a sztárok is így lesznek ezzel" – méltatta a magyar séf munkáját.