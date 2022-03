Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, Tóth Vera és Pauli Zoli vállalkozása is nehéz helyzetbe került a Sberbank bukása miatt. Heteken át nem volt biztos, hogy a jövőben is üzemeltetni tudják a sok munkával felépített üzleteiket, most azonban úgy tűnik, fellélegezhetnek.

Az orosz–ukrán háború következtében február végén egyik napról a másikra több ezer Sberbankos ügyfél számláját zárolták. Több magyar híresség is nehéz helyzetbe került emiatt: többek között Köllő Babett, aki több családi számlát is vezetett ennél az orosz pénzintézetnél, Zimány Linda, illetve Tóth Vera és párja, Pauli Zoltán is.

A párosnak egyik pillanatról a másikra kellett megoldania a termelőik, a kivitelezőik, a beszállítóik, és a munkatársaik kifizetését, nem beszélve arról, hogy a megoldásra hosszú heteket kellett várni.

"Nehéz napok vannak mögöttünk, de végre jó hírekkel szolgálhatok, végre megkaptuk a pénzünket. Minden partnerünk türelmes volt, mi szaladgáltunk banktól bankig, mire sikerült több helyen is számlát nyitnunk, és még a fizetési határidők lejárta előtt megkaptuk a kártalanítást, át tudtuk utalni a pénzeket, így nem volt és nem is maradtak adósságaink. Megnyugtató érzés, most visszagondolva azért voltak pánik közeli élményeink"

– mondta a Borsnak Pauli Zoli.

"Nekünk szerencsénk volt, nem érte el a vagyonunk a kártérítés maximális értékét, így minden forintunk megmaradt, megmenekült a vállalkozásunk. Őszintén sajnálom azokat, akiknek 100 ezer eurónál több volt bent, mert annak búcsút inthetnek"

- tette hozzá Tóth Vera vőlegénye.